حل الفنان إياد نصار، ضيفا على حلقة برنامج "دراما شخصية" الذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف ويذاع على راديو "إينرجي" يوميا من الأحد للخميس في التاسعة مساءً، ويحاور ضيوفه باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فيسألهم عن رحلات الصعود والهبوط وأدوار البطولة في حياتهم.

وقال "نصار"، إن حياة أي شخص يمكن بالفعل أن تتحول لعمل درامي، وأن حياته إذا تحولت إلى مسلسل فسيرصد رحلته صعوده المهنية، أما على المستوى الإنساني فسيكون مسلسل اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية والتراجيدية والرومانسية، مشيرا إلى أنه يقدم بطولة مطلقة في حياته "عمري ما كنت كومبارس".

وأوضح أن ضيوف الشرف المؤثرين في حياته، هم الكتاب الذين قرأ لهم وغيروا شيئا في وجهة نظره في الحياة، وأن حياته مليئة بـ"الماستر سينز"، لكنه في نفس الوقت لا يرغب في إعادة تمثيل أي مشهد في حياته "أنا دايما بحاول أتجنب الندم في حياتي".

وشدد على أنه تعلم من كل الأحداث التي مر بها سواء كانت سيئة أو جيدة، لذلك فإن شخصيته تطورت على مدار أحداث حياته، لافتا إلى أن حياته لو تحولت إلى مسلسل سيسميه "أنا".