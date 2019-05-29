أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة، والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم ومواجهة أعبائهم اليومية وإدخال الفرحة عليهم في المناسبات المختلفة.

كما ثمن المحافظ، دور جمعية الأورمان بالبحيرة والتي قامت خلال شهر رمضان الكريم بتنظيم العديد من النشاطات والفعاليات الخيرية والعمل علي تقديم الدعم ورعاية الأسر الفقيرة وتوزيع المساعدات والمواد الغذائية المختلفة.

وقال أحمد عبد المحسن مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، إن الجمعية نظمت معرضا للملابس والأحذية الجديدة بالمجان بقرى مركز أبو المطامير، ضم 1000 طقم أحذية و500 طقم ملابس تم توزيعها على 350 أسرة بقري وعزب مركز أبو المطامير ( قرى سيدي سالم - دمين - زاوية صقر - زاوية سالم - الحلاوجة - كوم الفرج - الغيتة - عزبة عبد الغني - عزبة عبد ربه - عزبة عاشور - المركب - النجيلة والثالثة منحل)، مشيرا إلى أنه تم استهداف الحالات المستحقة الأولى بالرعاية من خلال التعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية.