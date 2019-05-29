أكد الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، اليوم، أن المديرية وضعت اللمسات النهائية للاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز ما يقترب من 351 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر على مستوى مدن ومراكز المحافظة منهم 2 ساحة رئيسية الأولى باستاد طنطا الرياضي وتستوعب 10 آلاف مصلى، والثانية بمساكن كفر حجازي بالمحلة وتستوعب 10 آلاف مصلى و349 ساحة فرعية.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه جرى تجهيز جميع الساحات بالمفروشات والسماعات المكبرة فضلا عن الدفع بتوزيع خطباء أساسيين واحتياطين على مستوى ساحات الصلوات المنتشرة بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور والسنطة وسمنود.

يذكر أن محافظ الغربية اللواء هشام السعيد، قد وجه طاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي والتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات مراقبة الأسواق والتفتيش الدوري على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع وعرض وإنتاج اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها ومراقبة محال عرض وبيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة وضمان سلامتها.