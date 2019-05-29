جددت نيابة أوسيم، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس عاطلين لمدة 15 يوما بتهمة الإتجار في المخدرات، وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت مباحث الجيزة بقيادة مدير الإدارة العامة للمباحث القبض على مكوجي وعاطل تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة بأوسيم.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، أكدتها التحريات مفادها بأن "وليد س.م" 31 عامًا، مكوجي، شقيقه "علي" 27 عامًا، عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة المركز مسرحا لترويجها.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعثر بحيازتهما على 14 ألف قرص ترامادول، 1000 جنيه، سلاح أبيض، هاتف محمول، ودراجة بخارية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة، التي باشرت التحقيق.