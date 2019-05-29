قال المهندس أحمد فتحي مدير عام التسويق بالزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة استعدت لعيد الفطر بطرح كميات كبيرة من البسكوت والكحك والبيتفور، قبل العيد بتخفيض يصل الى 40%، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بتخفيف العبء عن كاهل المستهلك، لافتاً إلى أن منتجات الوزارة تتميز بأنها تخضع لأعلى معايير جودة سلامة الغذاء، ومكونات تصنيع طبيعية.

وأضاف فتحي، لـ"الوطن"، أنه تم طرح أكثر من 1000 كيلو من كل الأصناف، وتم تحديد سعر الكحك بسعر 70 جنيها للكيلو، والبيتفور بـ70 والبسكوت بـ70 جنيها والغريبة بـ75 جنيها، لافتا إلى أنه تم تصنيعها من السمن البلدي والدقيق الفاخر.

كما تم طرح كميات إضافية من الرنجة التي يكثر الطلب عليها خلال عيد الفطر، بسعر تنافسي بـ30 جنيها للكيلو، وطرح لحوم ودواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 25% عن الأسعار في الخارج.

وأكد أنه تم إلغاء الإجازات خلال الأسبوع المقبل، الذي يسبق العيد بين العاملين لتلبية متطلبات المواطنين، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الطلبات والشكاوى في المنافذ، وتوفير السلع الإضافية، فضلاً عن تسيير منافذ متحركة في المحافظات بالسلع المخفضة.