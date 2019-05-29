واصل الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، جولته التفقدية لأعمال الامتحانات بكليات الجامعة بقنا.

وقام اليوم بتفقد الامتحانات بكليات التربية والأثار والعلوم والآداب، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، واطمأن رئيس الجامعة على سير لجان الامتحانات، واستفسر من الطلاب على أسئلة الامتحانات وأعمال الكنترول.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة، أن طلاب الفرقة الأولى أساسي والرابعة عام بكلية التربية أدوا الامتحانات اليوم، وعددهم 2500 طالب وطالبة، بينما أدى الامتحان طلاب الفرقة الأولى والثالثة بكلية الأثار، وعددهم 223 طالب وطالبة، في حين أدى في كلية العلوم الامتحانات طلاب الفرقة الأولى وعددهم 391 بجميع الأقسام، وطلاب الفرقة الثانية وعددهم 310 طالب وطالبة.

وشهد الجولة الدكتور عبد الرحيم سلامة عميد كلية التربية والدكتورة ايمان أبو زيد عميد كلية الأثار، والدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم، والدكتورة منى ربيع بسطاوي عميد كلية الآداب، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية والأثار والعلوم.