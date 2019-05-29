وافقت لجنة الشؤون الدستورية والشتريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على موازنة الجهات والهيئات القضائية من المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولية وهيئة النيابة الإدارية، والنيابة العامة، وذلك بالتوصية بزيادة 15% عن موازنة العام المالي السابق، لمواجهة التطورات، وزيادة الأٍسعار.

وأكد لجنة الشؤون الدستورية والشتريعية بمجلس النواب، أن توصية اللجنة بهذه الزيادة؛ جاء في إطار مبدأ دستوري خاص بالمساواة وعدم التميز.

كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، على موازنة دار الإفتاء المصرية، والتى تقدر في الباب الأول الخاص بالأجور بواقع 55 مليون جنيه، والباب الثاني بشأن شراء السلع والخدمات الإجمالية والمقدرة بـ25 مليون جنيه، فيما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح الإجمالية والمقدر بـ6 ملايين جنيه، مع التوصية بالزيادة 15% عن العام المالي السابق.