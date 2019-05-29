محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لبحث تطوير التعليم الفني والمهني

عقد الأستاذ الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا بخصوص تطوير التعليم الفني والمهني، مع الدكتورة شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة.

وقالت المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني، إنه جارٍ وضع العديد من المخططات التي تهدف إلى دعم القطاع الفني خلال الشهور القليلة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص بمحافظة القليوبية.

وأكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن قطاع التعليم الفني بالمحافظة يشهد طفرة حيث جرى ربطه بسوق العمل، مشيرا إلى أن العديد من التجارب الناجحة تنفذ بأيادي الطلاب.