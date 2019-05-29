هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة، في اتصال هاتفي مع الطالبة مريم إسحاق إبراهيم الحاصلة على المركز الأول، والطالب أحمد محمد إبراهيم الحاصل على المركز الأول مكرر على مستوى المحافظة.

وأعرب الزملوط، خلال اتصاله عن بالغ تقديره وسعادته بهذا التفوق، وحثهم على مواصلة هذه المسيرة في المراحل التعليمية المقبلة.

وفي السياق نفسه، هنأ المحافظ جميع الناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق وبذل مزيد من الجهد للاطلاع بدورهم المنتظر في شتى المجالات، لرفعة شأن هذا الوطن.