تسلمها موسكو لأنقرة قبل موعدها.. 18 معلومة عن منظومة الدفاع "إس 400"

بعد عدة أشهر من المفاوضات والخلافات، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم، أن عمليات تسليم منظومات "إس - 400" إلى تركيا، والتي ستجرى قبل المواعيد المخطط لها بناء على طلب أنقرة دون أي تأخير.

وقال بيسكوف، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه: "يتم التسليم في وقت أبكر من المواعيد النهائية التي جرى التخطيط لها في الأصل، بناء على طلب الجانب التركي، كل شيء يسير وفقا للخطة".

وتتزامن تلك التصريحات مع بحث أمريكا تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف 35" ردا على تمسك تركيا بإتمام صفقة الصواريخ الروسية، بسبب الجدل الضخم حولها، حيث ترى واشنطن أنها لا تتوافق مع شبكة الدفاع التابعة للناتو، ومن الممكن أن تهدد مقاتلات "إف 35" الأمريكية التي تعتزم تركيا أيضا شراءها، وأعلنت عزمها مواجهة الصفقة بعواقب خطيرة على العلاقات بين الدولتين، وخاصة العسكرية.

وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها لا تفكر في إنشاء مجموعة عمل مع تركيا لحل الخلاف حول شراء أنقرة للمنظومة كحل للمسألة، بينما رد عليه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بقوله إن صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 باتت "محسومة" ولا يمكن إلغاؤها.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن المنظومة الروسية:

- تعتبر منظومة الدفاع الروسية حاليا من أقوى أنواع صواريخ الدفاع الجوي.

- صممتها شركة "ألماس – أنتاي"، التي بدأت تطويرها عن سابقتها في يناير 1999.

- تعتبر منظومات مضادة للجو بعيدة ومتوسطة المدى.

- جرى تزويد الجيش الروسي بها عام 2007، حيث بدأت أول كتيبة مزودة بمثل هذه المنظومات، في مناوبتها القتالية بضواحي موسكو.

- تتميز عن سابقتها "إس 300 بي إم"، بقدرتها على تدمير كل أنواع الأهداف الجوية، بما في ذلك الصواريخ المجنحة التي تحلق بمحاذاة سطح الأرض، والطائرات صغيرة الحجم من دون طيار، وحتى رؤوس مدمرة للصواريخ السائرة بالمسار الباليستي بسرعة حتى 5000 متر في الثانية، وليس بمقدور أي مجمع آخر متابعة مثل هذا المسار.

- تستطيع إطلاق صواريخها بسرعة تصل إلى 15 ضعف سرعة الصوت، أو 5 آلاف متر في الثانية، ويمكنها ضرب أهداف لا يتجاوز ارتفاعها 5 أمتار عن سطح الأرض.

- تضم طائرات حربية وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

- عدد الصواريخ الموجهة في وقت واحد تصيب 72 هدفًا.

- عدد الأهداف التي تراقبها المنظومة في آن واحد 300 هدف.

- عدد الأهداف المدمرة في وقت واحد 36 هدفا.

- مدى تدمير الأهداف الإيرودينامية من 3 وحتى 240 كيلومترًا.

- مدى اكتشاف الأهداف 600 كيلومتر.

- مدى تدمير الأهداف البالستية من 5 حتى 60 كيلومترًا.

- السرعة القصوى للهدف المدمر 4800 كيلومتر.

- الارتفاع الأقصى للهدف المضروب 27 كيلومترًا.

- الارتفاع الأدنى للهدف المضروب 100 متر.

- زمن نشر المنظومة الحركة 5 دقائق.

- لم تسمح الحكومة الروسية إلا مؤخرًا، بتصدير هذه المنظومات، في 2014، بعد موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المبدأ، على بيع المنظومات للصين، بـ3 مليارات دولار، شريطة ألا تتم عملية تسليم المنظومات قبل 2016، أي بعد إتمام عملية تجهيز القوات المسلحة الروسية بهذه المنظومات الحديثة.