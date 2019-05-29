"منة" الأولى مكرر بالإعدادية في القاهرة: أحلم بكلية الاقتصاد والسياسة

حصدت الطالبة منة ماهر عبد العزيز مجاهد المركز الأول مكرر، في المرحلة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بمجموع 280 درجة من 280 درجة.

وتقول الطالبة، التي تدرس في مدرسة الخضر الجديد الإعدادية في المطرية، إنها "لم تكن تسهر كثيرا للمذاكرة" فكانت تستذكر دروسها أولا بأول بعد تلقيها من المدرسين مباشرة، ثم تثبت المعلومات بحل الأسئلة عليها، مؤكدة أن الفضل لأسرتها وخصوصا والدها والداتها "سكينة جلال" بعد الله في هذا النجاح.

وتتابع الأولى على الإعدادية في حديثها لـ"الوطن"، أنها كانت تخشى مادة "العلوم"، وتراها أصعب المواد التي تدرسها وكان الحصول على الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الثاني من التحديات التي واجهتها، وتشكر معلمتها "شيماء الهادي"، التي ساعدتها كثيرا في هذه المادة حتى تتمكن من حصد الدرجة النهائية بها، بجانب معلميها "هاني صبحي، وهبة عبدالله، ووائل بيومي، ودعاء حامد".

أما عن المرحلة المقبلة، فتقول "منة"، التي كانت تذاكر نحو 6 ساعات في اليوم، أنها تحلم بالالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأن تحافظ على درجتها حتى تصبح الأولى في الثانوية العامة أيضا، ورغم تغير نظام التعليم وشعورها بأنه ينتظرها شيء مختلف إلا أنها متفائلة وتضع التفوق هدفا لها.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية، أمس الأول، بنسبة نجاح 82%، من إجمالى 153 ألفا و126 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان، نجح منهم 149 ألفا و932 طالبا وطالبة حيث جاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية فى المرتبة الأولى بنسبة نجاح 98.26%، تلتها إدارة غرب القاهرة التعليمية بنسبة 96.17%، وإدارة شبرا التعليمية بنسبة 96.10%، كما تمكن 99 طالبا وطالبة من الحصول على الدرجات النهائية فى كل المواد.