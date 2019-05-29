وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية مع جامعة هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة، لتدشين عدد من كلياتها في العاصمة الإدارية كفروع لها، بحضورالدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الفني، ومؤسسين الجامعة.

وحصلت مؤسسة جلوبال الأكاديمية على حرم لفروع كليات جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 50 فدانا.

وقالت الدكتورة أميمة كامل مستشار شركة جلوبال الأكاديمية، إن رؤية المؤسسة تستهدف أن تكون واحدة من أكبر الكيانات في الشرق الأوسط التي تضم عدد من فروع لجامعات أجنبية في مختلف المجالات العلمية المتطورة، وتتناسب مع سوق العمل.

وأضافت كامل، خلال مؤتمر صحفي توقيع الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي، أن فروع الكليات ستمثل إضافة للتعليم وريادة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن الشركة التي تقوم بتأسيس تلك المؤسسة هي شركة مساهمة مصرية تحت اسم "جلوبال للتعليم" مملوكة بالكامل لرجال أعمال مصريين.