أعلن روبرت مولر المحقق الخاص بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، استقالته من منصبه بعد استكمال التحقيقات، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية، في نبأ عاجل.