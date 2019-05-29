قالت الفنانة مي عمر إنها لا تحب نشر صور أبنائها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الأمر لا علاقة له بالحسد، وأن زوجها المخرج محمد سامي نشر الصور أكثر من مرة.

وأكدت مي، لـ "الوطن"، أنها تلقت الكثير من السيناريوهات السينمائية، لكنها لم تستقر بعد على عمل بعينه.

كان أول ظهر لابنة سامي ومي التي أطلقوا عليها "سيلين"، عبر حساب سامي على "إنستجرام"، بعد شهور من إخفاء وجهها من قبل والدتها، التي كانت تنشر صورا لها مع تعمد عدم إظهار ملامحها للعلن.

وعلق محمد سامي على صورة ابنته الصغيرة قائلا: "أنا والجميلة سيلين"، وتفاعل محبو المخرج مع صورة طفلته، مؤكدين أنها تشبه زوجته مي عمر بشكل كبير.