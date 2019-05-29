قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بتغريم الإعلامي يوسف مصطفى محمد الحسيني، ومحمود سيد أحمد البدوي، وهيثم حامد عبدالقوي 50 ألف جنيه في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند ضده، تتهمه بالسب والقذف وإهانة السلطة القضائية، و10 آلاف جنيه لكل من المتهمين الأول والثاني.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل علي، ومحمد خيري أحمد، وأشرف محمد علي، وأمين سر أيمن محمود.

كان المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، تقدم بـ3 بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق ضد الإعلامي يوسف الحسيني يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.