قال الفنان حسام حبيب، إن زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب واحدة من أهم المحطات في حياته، إضافة إلى بدايته في الوسط الفني وفترة الطفولة، تلك الفترات هي أهم محطات في حياته الشخصية.

وأضاف حبيب، خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الأربعاء، أنه في فترة الطفولة كان لا يحبها مثل أي شخص، ويكره أن يستيقظ مبكرا للذهاب للمدرسة، وكان يسعى للتخلص من تلك الفترة، "لما كبرت وشوفت الناس بجد واتعاملت، عرفت قد إيه إن الفترة دي من أهم فترات حياتي بجد، وكان لازم أعيشها".

وتابع بأنه شخص يخاف على خصوصياته جدا، ويكره الشهرة بشكل كبير، ولا يظهر في الإعلام كثيرا بسبب أنه حبه الشديد للموسيقى.