حسام حبيب: "الشغلانة بتاعتنا عاوزة واحد لابس ماسك.. وأنا خجول جدا"

قال الفنان حسام حبيب، إنه من ضمن صفاته الغريبة، إنه خجول جدا على الرغم من أنه فنان مشهورا، لكنه في حياته الخاصة خجولا فضلا عن أنه دائما صادق مع الناس، ولا يستطيع التعامل بأكثر من وجه.

وأضاف حبيب، خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الأربعاء: "الشغلانة بتاعتنا دي لازم الواحد يبقى لابس ماسك طول الوقت وبأكتر من وش، علشان يعرف يتعامل مع الناس، ويتعامل مع المعجبين وزمايله في الوسط وغيرهم".

وروى حبيب أحد المواقف المحرجة له مع أحد المعجبين قائلا: "أنا مش بعرف اتعامل بأكتر من وش وكنت ماشي في مرة بالعربية فالعربية اللي جنبي واحد شافني بيحبني جنبي فخلى السواق يزمر بالعربية عشان يسلم عليا، فجأة طلعت اتعصبت عليه جدا عشان بيزمر كتير أوي ونسيت إن فنان".