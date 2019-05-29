شنق طالب بالصف الثالث الثانوي نفسه، بقرية الجلاء التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بسبب انفصال والديه.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من مستشفى كوم حمادة، بوصول (أسامة ا. م.- 17 سنة- طالب بالصف الثالث الثانوي)، ويقيم بقرية الجلاء التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، بعد أن شنق نفسه داخل شقته مستعينا "بملاءة سرير" ربط أحد طرفيها في سقف غرفته والطرف الآخر في رقبته ثم أسقط نفسه من أعلى مكتب كان يقف عليه فلقي مصرعه في الحال.

وبسؤال والده (إبراهيم م.- 55 سنة) يعمل رئيس وحدة حسابات بالتربية والتعليم، ونجل عمه (أشرف م. ع.- 36 سنة- عامل)، ويقيمان بذات الناحية، قررا قيام المذكور بالانتحار لمعاناته من حالة نفسية سيئة، نظرًا لطلاق والديه وكثرة زواج والدة ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأبلغت النيابة لمباشرة التحقيقات.