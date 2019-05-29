عبدالدايم تترأس الاجتماع الأول لـ"الأعلي للثقافة" بتشكيله الجديد غدا

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس، التاسعة مساء غدا الخميس، الاجتماع الإجرائي الأول لأعضاء المجلس بتشكيله الجديد.

ويضم تشكيل المجلس الجديد أكثر من 60 شخصية من قامات ورموز الفكر والأدب والثقافة والفنون، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية.

يذكر أنه عام 1956 صدر قرارا بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وبعد عامين أصبح المجلس مختصا كذلك برعاية العلوم الاجتماعية، وعلى مدى ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره في الحياة الثقافية والفكرية في مصر.

وعام 1980 تحول إلى مسماه الجديد "المجلس الأعلى للثقافة" بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة، ويتولى إدارته وتوجيه سياساته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير فى المسميات بل تطور فى الدور والأهداف، بإعتباره العقل المخطط للسياسة الثقافية فى مصر، بهدف تيسير سبل الثقافة للشعب وربطها بالقيم الروحية، وذلك بتعميق ديمقراطية الثقافة والوصول بها إلى أوسع قطاعات الجماهير مع تنمية المواهب في شتى مجالات الثقافة والفنون والآداب، وإحياء التراث القديم، وإطلاع الجماهير على ثمرات المعرفة الإنسانية، وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية وذلك من خلال لجانه التى تبلغ ثمانيه وعشرين لجنة، وتضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات.