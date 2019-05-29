وزير الخارجية يبحث تطورات الملف الليبي مع نظيره التونسي في جدة

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، نظيره التونسي خميس الجهيناوي، اليوم، بمدينة جدة في السعودية، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.

تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وفي مقدمتها مُستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث تم التأكيد على أهمية استعادة الأمن والاستقرار هناك، وذلك عبر دعم جميع مساعي التوصل لتسوية سياسية للأزمة، والقضاء على جميع أشكال الإرهاب وإنهاء فوضى الميليشيات، فضلاً عن ضرورة التصدي لعمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا.

وأضاف حافظ، أن كل من شكري والجهيناوي تناولا كذلك سُبل تعزيز آليات العمل الإسلامي المُشترك في مواجهة التحديات الراهنة، وكيفية الإسهام في إنجاح أعمال مؤتمر القمة الإسلامي المُقرر في مكة بعد غد الجمعة، بما يسهم في تعزيز أوجه التعاون الإسلامي البيني ويُحقق تطلعات الشعوب الإسلامية.