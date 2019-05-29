وصل النجم أحمد عز المؤتمر الصحفي لفيلم "الممر"، المقام مساء اليوم الأربعاء، داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بحضور المخرج شريف عرفة والمنتج هشام عبدالخالق.

وحضر من أبطال الفيلم هند صبري، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، أحمد رزق.