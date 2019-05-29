أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرارا بالعفو عن 280 سجينا من سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية.

وقال الأمير فيصل إن حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك، باشرت اللجان المختصة المناط بها تنفيذ هذا العفو بالانعقاد للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية، وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

ودعا الأمير فيصل جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذه المكرمة ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.