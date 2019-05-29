أعلنت وزارة الإسكان، أمس، عن تنفيذها 6 مشروعات مياه شرب وصرف صحى، فى محافظة البحيرة، بقيمة إجمالية مليار و778 مليون جنيه. وقالت إنه جارٍ بمحافظة البحيرة تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، بإجمالى طاقة مضافة 87 ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة 513 مليون جنيه، و3 مشروعات للصرف الصحى، بإجمالى طاقة استيعابية 100 ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة مليار و265 مليون جنيه.

"الإسكان": تسليم 4 مشروعات قبل نهاية 2019 و"القاهرة الجديدة": انتهاء رصف الطرق

وحول تفاصيل تلك المشروعات، أكد وزير الإسكان: «جارٍ تنفيذ مشروع استكمال توسعات محطة مياه كفر الدوار وشبكاتها، بطاقة (43/86) ألف م3/يوم، بتكلفة 330 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة نهاية شهر يونيو المقبل، ومن الشبكات نهاية شهر ديسمبر 2019، ومشروع إحلال وتجديد محطة مياه شبراخيت، بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة 123 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية شهر يونيو المقبل، وجارٍ تسليم محطات مياه المجد ورأس كاوتش، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 60 مليون جنيه». وأضاف: «جارٍ تنفيذ مشروع توسعات صرف صحى إدكو، بطاقة (20/40) ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة 370 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد وتوسعات صرف صحى كفر الدوار، بطاقة (40/100) ألف م3/يوم، بتكلفة 760 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد محطة صرف صحى أبوالمطامير، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 135 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى نهاية شهر يونيو 2020».

فى سياق آخر، أكد عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن جهاز المدينة نفَّذ عدداً من أعمال الإنارة والنظافة ورصف الطرق بالمدينة، كما أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الرصف بالتجمع الخامس، ومتابعة أعمال النظافة بشكل يومى.