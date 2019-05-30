نشأت الديهي: "هيومن رايتس ووتش" منظمة مشبوهة وكلامها فارغ

وصف الإعلامى نشأت الديهي، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأنها "منظمة مشبوهة"، ودأبت واستمرت خلال السنوات الماضية على التركيز الدقيق مع الدولة المصرية، وذلك لأن هناك أجندة وأهدافا لها.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لها أجندات خاصة، ولم تكن منظمة حقوقية تهتم بحقوق الإنسان، واصفًا التقرير الذى صدر منها، بأنه "فبركات تعودنا عليها" متسائلًا: "لما اختارت المنظمة هذا التوقيت لإصدار التقرير؟ وعن سيناء؟".

وتحدث الديهي عن بدايات هذه المنظمة ونشأتها، لافتاً إلى أن بداية المنظمة فى التسعينيات كانت معنية ومجهزة وموجهة لرقابة الاتحاد السوفييتي في موضوع الحد من التسلح، أي كانت فكرة استخباراتية لرقابة الاتحاد السوفييتي، ومراقبة الصين، في سباق التسلح، وكان اسمها "هلسنكى ووتش" وأنه مع زوال الاتحاد السوفييتي تحوَّلت المنظمة إلى "هيومن رايتس"، والمؤسس للمنظمة "روبرت بارنشتين"، فضحها فيما بعد وقال: "المهمة المناطة بعهدة منظمتنا والتى تصدينا لها، إجبار المجتمعات على الانفتاح، والدفاع عن الحريات الأساسية، ودعم المنشقين".

وتابع: "هذه المنظمة تمول من أجهزة مخابرات، ومن قطر، ومن مجموعة أثرياء تابعين للعصابة الإرهابية الدولية، فالإرهاب كصناعة تربح أرباحا أكثر من الأسلحة والمخدرات، فهناك عصابات دولية تستهدف استخدام المنظمة ومنظمة العفو الدولية، ومن على شاكلتها، من خلال تقديم الدعم المالي المستمر، ومن خلال حزمة من التكنيكات، وهو محاولة الوصول إلى نقطة بديلة، وعملية تبادل وضغط وتفاوض ونشر".

وأوضح الديهي أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تستخدم بعض الأمور الصحيحة، ويتم توظيفها بشكل مغاير للحقيقة، كما أن هناك منهجا لخداع الناس، وإيهامهم بأن كل ما يصدر من المنظمة صحيح، مؤكداً أنه كان هناك لقاء سابق بين مدير المنظمة وأمير قطر.

وأشار الديهي إلى أن المنظمة أصدرت تقريراً مع تحقيق مصر إنجازات غير مسبوقة على كل الأصعدة، على المستويين الداخلي والخارجي، فالصعود المصرى يُقلق هؤلاء، وكان يواجهه خطة لتشتيت الانتباه لهذه الإنجازات.

وعن الحديث في التقرير، عن أن قوات الأمن تنفذ العمليات العسكرية فى نطاق الحي السكني الآمن، قال إن هذا الكلام "كلام فارغ"، والمتحدث العسكرى يتحدث عن أن هناك عمليات نوعية ذكية دقيقة، والهدف الأساسى من طول العملية ألا يتم الاقتراب من مدنى واحد، مضيفاً أن حديث التقرير عن انتهاكات القوات الشرطية، متسائلاً: "ليه الشهود عيان ومفيش حد من الشرطة والجيش، ليه مفيش حد من الدولة؟، لأن دول مش شهود، ودا لأنهم شغالين معاهم وبياخدوا مرتب".

ورداً على ادعاءات المنظمة، بوجود اختفاء قسري، أوضح الديهي أنه بعد هذه الشائعات يظهر أن هناك منهم في داعش وآخر في ليبيا وآخر فى سوريا وغيرها، متسائلاً: "أين هيومن رايتس ووتش من انتهاكات حقوق الإنسان بين السود والبيض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا، ومما يجرى من إذلال للعمالة الوافدة فى قطر، والإذلال الموجود داخل غزة والضفة الغربية من الإسرائيليين، ومما يجرى على ليبيا على أيدى الإرهابيين، فقط المنظمة تتعامل بشكل ممنهج وفق خطتها مع مصر أو الإمارات".