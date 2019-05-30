سوبر ميرو الحلقة 24.. عصابة "سواهي ودواهي" وراء اختطاف نجل "الفاجر"

علم "الفاجر"، الذي يجسد شخصيته الفنان "محمد ثروت"، هوية العصابة التي اختطفت طفله "سولي"، خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل "سوبر ميرو".

العصابة تتكون من سيدتين "سواهي" و"دواهي"، حيث قامتا باختطاف نجل "الفاجر"، انتقاما منه، بعدما كان مرتبطا بعلاقة عاطفية مع إحدى السيدتين، ورفض زواجها في الحلقة الأخيرة.

وعرض "الفاجر"، على السيدة أن يتزوجها مقابل أن تعيد ابنه إليه، وعلى الفور وافقت السيدة، لكن السيدة الأخرى أكدت أنها باعتها لعصابة أخرى، لتنتهي الحلقة عند هذه النقطة.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.