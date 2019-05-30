البرادعة بطلا لدوري مراكز شباب القرى لكرة القدم بالقليوبية 

شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، المبارة النهائية لدوري المحافظة لمراكز شباب القرى، باستاد بنها الرياضي، بين فريق مركز شباب كفر عبيان بالخانكة، ونظيره بمركز شباب البرادعة بالقناطر الخيرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب السعدني السكرتير العام المساعد، وحمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وصلاح حسب الله، وعاطف ناصر، ومحمد مدينه، وثريا الشيخ، ورضوان الزياتي، وحسين عشماوي، أعضاء مجلس النواب.

وعقب انتهاء المباراة بالتعادل 2/2 توجه الفريقلن للعب ركلات ترجيحية انتهت بفوز مركز شباب البرادعة بنتيجة 2/5.

وكرم المحافظ الفريقين، ومنح الفريق الفائز الميداليات الذهبية، وفريق كفر عبيان الميداليات الفضية وجوائز مالية، وأعطى كأس البطولة لفريق مركز شباب البرادعة الفائز باللقب.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين طوال المباراة، مؤكدًا أهمية ممارسة الرياضة التي تعود بالفائدة على الشباب بدنيًا وتزيد انتمائهم للوطن وترفع مستوى الأخلاق الرياضية لديهم.