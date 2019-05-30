استبعاد رئيس لجنة امتحانات تسبب في تبول وتغوط طالبة بآداب المنصورة

قرر الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، استبعاد مدرس بقسم الإعلام من استكمال المراقبة على أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني، بعد شكوى طالبة ضده بمنعها من الذهاب للحمام طوال فترة الامتحان مما تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديًا.

وأضاف سيد أحمد لـ "الوطن"، أنه يوجد انطباع لدى الأساتذة أن من يطلب الذهاب للحمام يريد أن يغش، مقرًا بأن تصرف هذا المدرس خطأ، ولكنه غير مقصود ولا يوجد بينه والطالبة أي موقف سابق ولا يعلم بظروفها الصحية.

وكانت الطالبة "ماجدة. ع. ف"، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم يوناني ولاتيني"، حررت محضرًا بقسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، ضد رئيس لجنة امتحانات، منعها من الذهاب للحمام، وقالت: "رفض رئيس لجنة الامتحان خروجي للحمام حتى تبولت بول براز داخل اللجنة، وانهرت في بكاء شديد حتى علم زملائي بما حدث لي".

وأضافت ماجدة لـ "الوطن" إن رئيس اللجنة رد قائلا:"غير مسموح لأنك لو دخلتي كله هيطلب زيك وهتبقى سوق ومشي"، ومرت ساعة وكررت طلبها من المراقبة للذهاب إلى الحمام، لأنها تشعر بتعب شديد، وأكدت أنها لا تريد الغش، وإذا أرادوا تفتيشها فاليفتشوها والسماح لها بالذهاب للحمام، ولكن رئيس اللجنة رفض للمرة الثانية، مع علم المراقبة بشدة تعبها، حتى قبل انتهاء وقت الامتحان بساعة كاملة "عملت تبول لا إرادي بول وبراز، وأكملت الامتحان على هذه الحالة، وعرفت المراقبة ما حدث لي، إني عملت حمام على نفسى وقالت لي متدعيش عليا أنا قولتله وهو رفض مش عارفه أعملك إيه".

وحرر المحضر رقم المحضر 5513 لسنه 2019 إداري، قسم شرطة أول المنصورة.