قال الدكتور عادل سعد، المؤرخ الرياضي، إن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ناديي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، السبت المقبل، من المتوقع أن يرجح التاريخ الريدز على حساب السبيرز، كما رجح نادي الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

وأضاف سعد، خلال استضافته على راديو "ON Sport" في الفقرة التي يقدمها عثمان المحمودي، أنه من المتوقع يحقق الليفر البطولة السادسة، بسبب عدم وجود تاريخ قوي لتوتنهام الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه.

وقال إن دعوات المصريين جميعهم ستكون في صف اللاعب العالمي محمد صلاح، العربي الوحيد تأهل لنهائي "شامبيوزليج" مرتين متتاليتين.