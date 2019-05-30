أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بياناً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، والذي تُنظمه منظمة الصحة العالمية (WHO) في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.

ويجري الاحتفال هذا العام تحت شعار "التبغ والصحة الرئوية"، حيث تدعو المنظمة إلى رفع وعي الأفراد والمؤسسات بالجوانب التالية:

1- التأثير السلبي للتبغ على الصحة الرئوية، من الإصابة بالسرطان إلى الأمراض التنفسية المزمنة.

2- الأهمية الرئيسية للرئتين في تمتُع الناس كافةً بالصحة والعافية.

وكانت أهم نتائج المسح القومي متعدد المراحل لرصد عوامل الخطورة للأمراض غير السارية في مصر لعام 2017، والذي جرى تنفيذه بالشراكة بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، كالأتي:

- بلغت نسبة الأفراد الذين يدخنون حالياً أي منتج من منتجات التبغ المصنع في العمر (15 - 69 سنة) 22.7%، وتعتبر ظاهرة التدخين في مصر شائعة بين الذكور أكثر منها بين الإناث حيث بلغت النسبة 43.4% للذكور مقابل 0.5% للإناث.

- بلغت أعلى نسبة من المدخنين الحاليين الذين يدخنون أي نوع من أنواع التبغ المصنع 27.3% في الفئة العمرية (30-44 سنة) (52.6% للذكور، 0.5% للإناث).

- بلغ متوسط السن عند بداية التدخين 18.1 سنة، وينخفض متوسط سن بداية التدخين من 15.9 سنة للمدخنين الحاليين الذكور في الفئة العمرية (15-29 سنة) مقارنة بالفئة العمرية (60- 69 سنة) حيث بلغ 21.1 سنة، مما يشير إلى شيوع التدخين في الأعمار الصغيرة حالياً أكثر من ذي قبل.

- ارتفاع نسبة المدخنين الحاليين من الذكور للسجائر العادية المصنعة لتبلغ 82.7% من إجمالي المدخنين بمتوسط عدد سجائر مستهلكة في اليوم بلغ 15.9 سيجارة، يلي ذلك نسبة مدخني الشيشة حوالي 20% بمتوسط استهلاك 0.6 حجر في اليوم، بينما كانت نسبة مدخني السيجار 6.2% بمتوسط استهلاك 0.9 سيجار في اليوم.

- نسبة من سبق لهم التدخين بصفة يومية والمقلعين عنه حالياً بلغت 5.4% (10.3% للذكور، 0.1% للإناث)، وتشير البيانات إلى أن نسبة المدخنين الحاليين من الذكور الذين نصحهم الطبيب بالإقلاع عن التدخين خلال الـ12شهراً السابقة على المسح كانت 28.3%، وهناك 40.4% من المدخنين حاولوا الإقلاع عن التدخين خلال الإثنى عشر شهراً السابقة للمسح.

- بلغت نسبة الأفراد (15-69 سنة) الذين شملهم المسح والمعرضين لدخان التبغ في المنزل (التدخين السلبي) خلال الثلاثين يوما السابقة للمسح 48.9 %، (49.8% للذكور ، 47.8 % للإناث).

وبلغت نسبة المعرضين لدخان التبغ في أماكن العمل 30.3% (42% للذكور ، 17.8% للإناث)، كانت أعلى نسبة لهؤلاء الأفراد في الفئة العمرية (30- 44 سنة) حيث بلغت 33.5% (47.5% للذكور، 18.7% للإناث) بينما كانت أقل نسبة 17.5% في الفئة العمرية (60-69) سنة (21.3% للذكور،13% للإناث).