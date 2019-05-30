شهدت أسعار السمك حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية، اليوم 30 مايو، وترصد "الوطن" متوسط أسعار بيع عدد من أنواع الأسماك المختلفة، من بينها البلطي والسبيط والبوري، والتي جاءت على النحو التالي:

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 35 و45 جنيهًا.

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 80 جنيهًا للكيلو.

سمك قشر البياض

وصل سعر قشر البياض بين 50 و65 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 90 و190 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

تراوح سعر سمك الماكريل بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

تراوح سعر الكابوريا بين 30 و150 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

تراوح سعر السمك المكرونة بين 55 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

سمك قراميط

تراوح سعر سمك القراميط بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تباين سعر الجمبري في الأسواق حيث تراوح بين 200 إلى 250 جنيهًا بحسب الحجم.