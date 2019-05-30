أصدر اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية القرار رقم 144 لسنة 2019، بشأن فسخ عقود حق الانتفاع المبرمة فيما بين المحافظة، و38 من المنتفعين بمشروع مدينة النورس السياحية على بحيرة التمساح.

وانتهاء حق الانتفاع المقررة لهم، وبطلان التصرفات التي تمت عليها دون موافقة المحافظة، لمخالفتهم شروط العقد وزوال سبب تقرير حق الانتفاع، لقيامهم بهدم الفيلات المتعاقد عليها، وإعادة بنائها بدون ترخيص بمسطحات تجاوزت المسطح محل التعاقد، والتعدي على المسطحات الخضراء، بالمخالفة للقانون وشروط العقد، وتغيير معالم الفيلات والتصرف بالبيع بدون الرجوع للمحافظة.

وأعلن "عثمان" توجيه الإنذارات والإخطارات اللازمة لجميع المخالفين، وإلزامهم بسرعة تقديم طلبات تقنين لأوضاعهم وفقاً للقانون وشروط التعاقد مع المحافظة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.

وقال إنه في حالة التقاعس سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأرض، بما عليها من منشأت ومباني وطرحها للبيع بالمزاد العلني لاسترداد حق الدولة.