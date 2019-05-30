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إندبندنت: الجيش الأمريكي يدرس تجنيد الأسماك "جواسيس"

إندبندنت: الجيش الأمريكي يدرس تجنيد الأسماك "جواسيس"

"زراعة أسيوط" تعلن الطوارئ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد

"زراعة أسيوط" تعلن الطوارئ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد

وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال الامتحانات بجامعة بنها

وزير التعليم العالى يتفقد سير أعمال الامتحانات بجامعة بنها

سفير مصر بصربيا يشارك في حفل إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد

سفير مصر بصربيا يشارك في حفل إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد

قرار جمهوري بتعيين محمد عبد العظيم عميدا لهندسة المنصورة

قرار جمهوري بتعيين محمد عبد العظيم عميدا لهندسة المنصورة

محافظ المنيا ينعى مدير أمن أسيوط ويشارك في الجنازة

محافظ المنيا ينعى مدير أمن أسيوط ويشارك في الجنازة

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