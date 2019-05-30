وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية، وذلك حسبما أفادت "أكسترا نيوز".

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين تعقدان على التوالي في مكة المكرمة اليوم وغدا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على "فيس بوك"، بأنّ مشاركة الرئيس في القمتين العربية والإسلامية، تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل الجماعي المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

ومن المقرر أنّ يلقي الرئيس كلمة أمام القمة العربية الطارئة، تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة في هذا الإطار.

وأوضح راضي أنّ انعقاد القمة الإسلامية يأتي بالتزامن مع احتفال منظمة التعاون الإسلامي، بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، والتي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، إذ تنعقد القمة الحالية تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل".

ويستعرض الرئيس خلال كلمته أمام القمة الإسلامية، سبل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي، وفي مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف، والتصدي لنشر خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين.

كما يتضمن برنامج الرئيس لقاءات ثنائية على هامش القمتين، مع عدد من القادة العرب والمسلمين، تتناول التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.