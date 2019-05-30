يواصل المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالدراما المصرية، خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر رمضان 2019، مشيرا إلى أنه جرى رصد 8 مسـلسلات خالية من مشاهد المخدرات.

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق، أن أغلب الأعمال الدرامية خلال الثلاثة أسابيع الأولى من رمضان 2019، لم تروج لثقافة تعاطي المخدرات أو تنشر المفاهيم المغلوطة مثل ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المفاهيم الخاطئة، كما خلت الدراما حتى الآن من المشاهد التعليمية لطرق تعاطي المواد المخدرة.

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق، خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر رمضان وجود 804 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات في الأعمال الدرامية، بإجمالي ما يقرب من17 ساعة، منها 674 مشهد تدخين بإجمالي 14 ساعة، بينما بلغت مشاهد التعاطي 130 مشهدا بإجمالي 3 ساعات، بواقع 24 مسلسلا، خلال العام الحالي.

وأضاف بيان الصندوق، اليوم، أن مشاهد التدخين احتلت 4% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية التي تُعرض حاليا، مشيرا إلى أنها مستمرة في الانخفاض عن دراما رمضان 2018 حيث كانت 6%، بينما وصلت في دراما رمضان 2017 إلي 12%.

أما بالنسبة لمشاهد التعاطي التي تُعرض بدراما رمضان 2019 بلغت 1.2%، حيث شهدت انخفاضا أيضا عن العام الماضي والذي وصلت نسبة التعاطي في أعماله الدرامية إلى 2%، وفي عام 2017 كانت 4%، كما تشير البيانات الأولية إلى استمرار خلو الأعمال الدرامية حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطي الأطفال، وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على استمرار الحوار مع صنّاع الدراما لتقويم المسار في إطار الوثيقة الأخلاقية، مؤكدة أنه سيجرى إعلان نتائج تحليل المضمون للأعمال الدرامية التي تطرقت لتداعيات ظاهرة التعاطي والآثار السلبية المترتبة على الإدمان عقب عيد الفطر المباركن وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإدمان.