قال إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام 1766 طالبا بالمحافظة، وعدد المدارس 27 مدرسة في 5 إدارات تعليمية، وعدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان ورقيًا هما مدرستان فقط، وعدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان إلكترونيًا هم 25 مدرسة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيًا 17 طالبا فقط، بينما أدى الامتحان إلكترونيًا 1749 طالبًا، والنسبة المئوية للطلاب للأداء الإلكتروني 99.04%.

وأوضح ابراهيم، أن اليوم هو التاسع لامتحانات الصف الأول الثانوي العام الإلكتروني بـ"التابلت" لمادة الكيمياء، وأن امتحانات اليوم جاءت كالتالي: مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي العام، التعليم الصناعي (معدات معدنية – تركيبات كهربية – تكنولوجيا الخامات والموارد – هيدورليك ونيوماتيك)، التعليم الزراعي (محاصيل الحقل)، التعليم التجاري (مبادئ قانون المرافعات – قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية).