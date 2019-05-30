قتل إمام وخطيب مسجد، شقيقه، وأصاب ٣ آخرين فى مشاجرة على الميراث بإحدى قرى كفر الشيخ، تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، اخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقي العميد ياسر غانم، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، إشارة من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بقرية التبع التابعة للمركز، ووجود مصابين.

انتقل المقدم حمدي أبو رية، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، إلى القرية، وتبين حدوث مشاجرة بين أشقاء، أسفرت عن مصرع أحدهم وإصابة زوجته ونجله وشقيقيه، بسبب خلافات سابقة فيما بينهم بسبب الميراث.

كما تبين حدوث المشاجرة، بين كل من طرف أول "محمد. م. م"، 45 عام، عامل، "توفى متأثرا بإصابته"، عقب وصوله مستشفى سيدي سالم المركزي، وزوجته "أ. م"، 32 عام، ربة منزل، مصابة بجروح بفروة الرأس، وكدمات بالذراعين، وابنهما "معاذ"، 11 سنة، تلميذ، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ وكدمات بالرأس والجبهة، وجرى تحويله لمستشفى طنطا الجامعي، والطرف الثاني "سهير"، 37 عام، ربة منزل، ومصابة بكدمات بالذراعين، وجرح تهتكي باليد اليسرى، و"أسامة. م. م"، 40 عام، موظف بالأوقاف، ومصاب بخدش سطحي بالرأس وكدمة في الظهر، ويقيمان بنفس القرية، و"عزة"، 42 عام، ربة منزل، وتقيم بقرية الورق دائرة مركز شرطة سيدي سالم.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وبسؤال طرفي المشاجرة تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، إثر حدوث خلافات سابقة على الميراث.

وبإنتداب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي على جثة العامل المذكور، تبين من تقريره، وجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر بعظام الجمجمة، ونزيف بالمخ، ما أدى إلى وفاته، ما يؤكد وجود شبهة جنائية في الوفاة، والجثة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

تحرر المحضر رقم 4055 لسنة 2019 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وجاري العرض على النيابة.