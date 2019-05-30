تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بتمكن الضباط من ضبط كل من "محمود.ح.ع" (21 سنة- عامل)، السابق ضبطه في 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين وبحوزته طبنجة مجهولة المصدر، و"مختار.ق.ش" (51 سنة-موظف بالإدارة الصحية)، والسابق اتهامه في قضية كهرباء وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12، وطلقتين من نفس العيار.

كما تمكنت الحملة، من ضبط "محمد.ج.ر" (24 سنة-عامل)، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، و"محمد.س.ع" (33 سنة-عامل) وسبق اتهامه في 3 قضايا حيازة سلاح ومخدرات وسرقة وبحوزته فرد خرطوش عيار 16.حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.