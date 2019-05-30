يسعى عدد كبير من الطلاب لتقديم تظلمات على نتيجة الامتحانات بعد ظهورها، وقال محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إنه سيجرى فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية حتى يوم 12 يونيو المقبل، وتختلف المدة المسموحة للتظلم من مديرية لأخرى.

ورصدت "الوطن" خطوات تقديم التظلمات كالتالي:

1) يتوجه الطالب لمديرية التربية والتعليم التابع لها.

2) يدفع المبلغ المحدد لتقديم التظلم ويختلف من مديرية لأخرى.

3) يجرى الكشف عن الورقة بواسطة معلم متخصص، ويتم تجميع الدرجات واحتسابها في حالة وجود خطأ في جمعها، وفي حال وجود خطأ بالتصحيح لا يتم احتسابها، ويجب رفع قضية.

4) يحصل الطالب على الدرجات في حال احتسابها خلال أيام.