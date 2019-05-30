واصل الدولار هبوطه، اليوم، لتصبح جملة التراجعات 5 قروش مع بداية التعاملات في بنكي "الأهلي المصري، ومصر"، وسجّل الدولار 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع، وهو أقل عما سجله أمس.

ويبلغ سعر شراء الدولار 16.70جنيه، مقابل 16.80 جنيه للبيع الأقل سعرًا في التجارى الدولي. واحتل مصرف أبو ظبي قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار ليباع الدولار بـ16.91 جنيه، مقابل 16.81 جنيه للشراء.

وتراجعت أسعار العملات العربية عقب تراجعها بقيمة قرش متأثرة بتراجع الدولار، لبياع الدرهم الإماراتي بـ4.58 جنيه، واستقر الريال السعودي عند 4.49 جنيه، فيما فقد الدينار الكويتي 3 قروش ليباع بـ55.43 جنيه.