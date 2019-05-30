عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من ملفات عمل وزارة الصحة، وضمان توافر التمويل المطلوب لتنفيذ المبادرات التي تم الإعلان عنها في هذا القطاع، وذلك بحضور وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والصحة والسكان.

وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة بملف الصحة، والعمل على تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع المهم، والسعى لتوفير المخصصات المالية اللازمة لمختلف التجهيزات والمستلزمات لتطوير الأداء داخل المؤسسات الطبية، تلبية لاحتياجات المواطنين فى هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف إحداث نقلة نوعية فى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الصحة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى سيبدأ تنفيذه في محافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى للمشروع، كما عرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية التي يتم إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية، بحيث تضمن توفير مستوى خدمات صحية لائقة للمواطنين، وكذا المشروع القومي لتصنيع وفصل البلازما، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية.

وعرضت وزيرة الصحة، أيضاً تقريراً حول الموقف الخاص بالمبادرات التى تم إطلاقها مؤخراً تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنها مبادرة "صحة المرأة المصرية"، ومبادرات الشراء الموحد للمستلزمات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى ما يتعلق بدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تضع ملفات الصحة على أجندة الاهتمامات، وهناك اتفاقا مع وزيري التخطيط والمالية على توفير التمويل اللازم للمبادرات التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، وهناك متابعة مستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس في هذا القطاع، بما يخدم مصالح المواطنين.