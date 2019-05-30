انقلبت سيارة لنقل أوراق إجابات امتحانات الدبلومات الفنية، أثناء عودتها من القاهرة، بعد تسليم أوراق الإجابة، على طريق "القاهرة - الفيوم الصحراوي"، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بتعرض سيارة لنقل أوراق إجابة طلاب الدبلومات الفنية، لحادث انقلاب على طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي، دون إصابات.

وتبين من التحريات الأولية للمباحث، أن السيارة سلمت أوراق إجابة الطلاب بالقاهرة، وأثناء عودتها بالطريق قطع أحد الدراجات البخارية الطريق عليها، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلابها، وفقا لمصدر أمني. حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.