أوليكس: مصر تشهد طفرة تشريعية تصب في مصلحة الاقتصاد القومي

أكدت دينا جبران مدير عام منصة أوليكس مصر، أن ما شهدته القاهرة خلال العاميين الماضيين يعتبر طفرة تشريعية، بكل المقاييس تصبح في مصلحة الاقتصاد القومي وجذب استثمارات جديدة إلى البلاد.

وأضافت جبران في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على هامش سحور أقامته أوليكس مصر، أن الحكومة أصبحت حاليا تشرك القطاع الخاص في مناقشة القوانين والتشريعات، وهذه مبادرة طيبة للغاية تصب في مصلحة الدولة والمستثمرين، خاصة وأن المستثمرين لديهم بعض الرؤى التي تخدم في النهاية المصلحة العامة للجميع سواء كانت الدولة أو المستثمر.

وأكدت "جبران"، على أنها تم دعوتها لمناقشة قانون التجارة الالكترونية مع لجنة الاتصالات في البرلمان، إلى جانب مناقشة قانون البيانات الشخصية مع رئيس لجنة التشريعات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد حجازي، مشيرة إلى أنها كانت لديها بعض المقترحات تم مناقشتها خلال اللقاء.

وأضافت جبران، أن هناك حزمة خدمات جديدة أطلقتها المنصة هدفها دعم مستخدميها وتسهيل حصولهم على الخدمات التي تقدمها في أقل وقت ممكن وهو ما يعكس التزام أوليكس الراسخ تجاه السوق المصري.