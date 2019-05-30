يتطلع الكثير من المواطنين والموظفين لمتابعة أجندات التقويم للبحث عن توقيت الإجازات والعطلات الرسمية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ويرصد "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2019 بعد إجازة عيد الفطر المبارك كالتالي:

- الأحد ثورة 30 يونيو.

- الثلاثاء 23 يوليو: ثورة يوليو 1952.

- الأربعاء 7 أغسطس - الأحد 11 أغسطس: وقفة وإجازة عيد الأضحى.

- الخميس 29 أغسطس: رأس السنة الهجرية.

- الأحد 6 أكتوبر: احتفالات نصر أكتوبر 1973.

- السبت 9 نوفمبر: المولد النبوي الشريف.