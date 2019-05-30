قالت شركة فودافون مصر، أن وزير التجارة الخارجية البريطاني، ليام فوكس والسفير البريطاني في مصر جيفري آدامز ونخبة من أعضاء السفارة البريطانية في مصر قاموا بزيارة مقر شركة فودافون في القرية الذكية.

وأضافت الشركة في بيان، لها اليوم الخميس، أن وزير التجارة الخارجية البريطاني والوفد المرافق له، التقيا الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكساندر فرومان وأيمن عصام مدير الشؤون الخارجية والقانونية بفودافون مصر.

واستعرض فرومان أعمال فودافون مصر واستثماراتها في السوق مصري واختتموا زيارتهم بجولة في مركز خدمه العملاء فودافون ومختبر الابتكار في فودافون مصر.