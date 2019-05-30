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"توصيلة مجانا" للطلبة والأهالي في موجة الحر: "بننشر روح المساعدة"

"توصيلة مجانا" للطلبة والأهالي في موجة الحر: "بننشر روح المساعدة"

عرض خاص لفيلم "الممر" بأحد المولات التجارية الأحد

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رامز جلال ساخرا من إسماعيل يوسف: "شعاره إديني تلاقيني"

رامز جلال ساخرا من إسماعيل يوسف: "شعاره إديني تلاقيني"

بالصور| جنازة عسكرية لجثمان مدير أمن أسيوط بمسقط رأسه في الغربية

بالصور| جنازة عسكرية لجثمان مدير أمن أسيوط بمسقط رأسه في الغربية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.2%

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.2%

أزهري يعدد طرق التعامل مع الحاسد: "امسح مكان قعدته"

أزهري يعدد طرق التعامل مع الحاسد: "امسح مكان قعدته"

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"القوى العاملة": إجازة عيد الفطر يومان للعاملين في القطاع الخاص

"القوى العاملة": إجازة عيد الفطر يومان للعاملين في القطاع الخاص

اللهم إني صائم.. ميدان روكسى: عروض تخفيض لزبائن «مش موجودين» ومواطنون ينتظرون الأوتوبيس تحت مظلات المطاعم

اللهم إني صائم.. ميدان روكسى: عروض تخفيض لزبائن «مش موجودين» ومواطنون ينتظرون الأوتوبيس تحت مظلات المطاعم

ذكريات لا تنسى.. حمدى نوح: سجلت أغلى هدف فى مشوارى الكروى وأنا صائم

ذكريات لا تنسى.. حمدى نوح: سجلت أغلى هدف فى مشوارى الكروى وأنا صائم

سؤال: كيف يقضى العرب شهر رمضان؟.. الإجابة: على «فيس بوك»

سؤال: كيف يقضى العرب شهر رمضان؟.. الإجابة: على «فيس بوك»

هل أداء "الجمعة اليتيمة" في رمضان قضاء للصلوات الفائتة؟.. الإفتاء توضح

هل أداء "الجمعة اليتيمة" في رمضان قضاء للصلوات الفائتة؟.. الإفتاء توضح

حازم منير يفضح أكاذيب "رايتس ووتش": لها أهداف سياسية

حازم منير يفضح أكاذيب "رايتس ووتش": لها أهداف سياسية

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