محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.2%

اعتمد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة والتي بلغت نسبة النجاح فيها لـ 85.2% ومن المتوقع ظهورها على موقع المديرية خلال ساعات من هنــــــــــــــــــــــــا

وحصلت الطالبة صفا صبري عبدربه موسى من قرية برشوم على المركز الأول في الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة حيث أجرى المحافظ مكالمة هاتفية مع الطالبة لتهنئتها بالتفوق ووعدها بالتكريم قريبا.

كما اوضح المحافظ ان المراكز العشرة الأولى في قائمة الأوائل في الشهادة الإعدادية حصلت عليها 10 طالبات دفعة واحده وكلهن من مدارس حكومية.

وكان 89 ألف و925 طالب وطالبة بمحافظة القليوبية قد أدوا امتحان الشهادة الإعدادية، من بينهم ضعاف السمع، أخرين من المكفوفين، ذلك في 12 ادارة تعليمية و406 لجنة موزعون على 415 مدرسة على مستوي المحافظة.