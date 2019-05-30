تستعد شركة "نجوم ريكوردز"، لطرح ألبوم النجم رامي صبري الجديد بعنوان "فارق معاك"، وذلك خلال موسم الصيف الجاري، حيث يعد الألبوم التعاون الأول الذي يجمع بين "صبري" و"نجوم ريكوردز".

ألبوم "فارق معاك" يضم 12 أغنية، وخضع رامي صبري لجلسة تصويره في لندن مع المصور العالمي dan Kennedy، وذلك لرغبة "نجوم ريكوردز" تقديم ألبومه بشكل جديد ومختلف، ومن المقرر أن يتم الكشف عن كافة تفاصيل الألبوم خلال أيام.

وكان آخر أغنيات رامي صبري بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها في العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان رامي صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوي.

يذكر أن الفنان رامي صبري يستعد لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى السعودية يوم 10 يونيو المقبل، ويقام الحفل في مدينة جدة.