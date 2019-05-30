أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس محمد محمود زكى محمد - نائباً لرئيس الشركة للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).

كما أصدر الملا، حركة تعيينات وتنقلات لعدد من مديرو عموم العمليات، لكل من شركة جمسة للبترول والحمرا أويل.

وشملت الحركة كلا من: المهندس عمر شحاتة عبدالله محمد - نائباً لمدير عام العمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة جمسة للبترول، والمهندس رشاد عبدالهادي رمضان السيد - نائباً لمدير عام العمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة الحمرا أويل.