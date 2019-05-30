لقي لاعب كرة قدم سابق بنادي السكة الحديد، مصرعه، إثر انقلاب سيارته في ترعة بحر مطول بطريق "أبو عش – رحمي" بقرية دسيا، بمركز الفيوم، وتمكن الأهالي من انتشال السيارة التي كانت يقودها، وفقا لبيان أمني، مساء اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة بحر مطول بطريق أبو عش/ رحمي "فردي ذو اتجاهين"، بقرية دسيا.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت إلى مكان البلاغ، وتبين أن الأهالي انتشلوا السيارة رقم "ع ن" 3498 ملاكي، قيادة "عبدالخالق عبدالعزيز.ع" (30 سنة-لاعب كرة قدم سابق)، بنادي السكة الحديد، ومقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، "متوفي"، وأن سبب الحادث، اختلال عجلة القيادة بيده أثناء محاولته تفادي أحد المطبات بالطريق مما أدى لانقلابها بالترعة.

وذكر البيان الأمني، أنه تم نقل جثة اللاعب السابق المتوفي، لمستشفى الفيوم العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 15129 لسنة 2019م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.