326 مليون جنيه صافي أرباح بنك عوده خلال الربع الأول من 2019

كشفت نتائج أعمال بنك عوده مصر خلال الربع المالي الأول لعام 2019، عن ارتفاع ملحوظ في نتائج أعمال مختلف القطاعات، مما يدل على نجاح استراتيجية البنك التي ينتهجها في السوق المصرفي المصري.

وقال البنك، في بيان له اليوم، إن صافى الأرباح سجلت خلال تلك الفترة، مبلغ 326 مليون جنيه مصري، بنسبة زيادة تقدر 24%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد تخطت إجمالي أصول البنك مبلغ 70 مليار جنيه مصري.

وأظهرت المؤشرات المالية نموا في حقوق الملكية، لتصل إلى 6 مليارات جنيه مصري خلال الفترة المالية المنتهية في مارس 2019.

كما بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 19% مما يعكس الكفاءة المالية للبنك، وقدرته على التوسع في الاستثمارات والتمويل.

من جهته قال محمد بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن النتائج المالية القوية للبنك هي انطلاقة لأداء غير تقليدى ومتميز خلال العام المالي 2019.

وأشار إلى أن البنك سيعمل على استمرار نموه كأحد أهم المؤسسات المصرفية بمصر والشرق الأوسط مرتكزاً على صلابة مساهميه، ومتانة أدائه المالي وانتشاره الجغرافي وتنوع محفظته الائتمانية بالإضافة إلى تميز كوادره البشرية، والتي تعد أحد أهم ركائز نموه ونجاحه.

وبلغت مخصصات محفظة الائتمان في نفس الفترة، مبلغ 1.1 مليار جنيه، مما يجعلها من أعلى نسب التغطية في القطاع المصرفي المصري.

وسجلت محفظة ودائع العملاء مبلغ 61 مليار جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه في خلال 3 أشهر.

وحافظ البنك على حصته السوقية في مجال ائتمان الشركات والافراد بمحفظة ائتمانية بلغت 31 مليار جنيه وهي تعد من الاقوى في القطاع المصرفي حيث بلغت نسبة القروض الغير منتظمة 2.5% والتي تعد من أفضل النسب في القطاع بعد تطبيق معيار IFRS 9 بداية من عام 2019.

ودعمت تلك النتائج المالية القوية للبنك، قدرته في التوسع والتقدم للبنك المركزي المصري بالاستحواذ على العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني، ليعكس استراتيجية المجموعة الأم بلبنان في التواجد بشكل قوى ومؤثر في السوق المصرية.