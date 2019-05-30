انتهى الفنان ياسر جلال من تصوير مشاهده في مسلسل "لمس أكتاف"، فيما يواصل المخرج حسين المنباوي عمليات مونتاج الحلقات الأخيرة لتسليمها للجهة المنتجة لعرضها.

مسلسل "لمس أكتاف" يذاع حصريا عبر فضائية "cbc"، وهو بطولة الفنان ياسر جلال، وحقق نجاحا كبيرا منذ عرض حلقته الأولى.

يشارك فى بطولة المسلسل النجوم: فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، عمرو صحصاح، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.