نفوق أسماك دنيس في مزارع بدمياط.. والثروة السمكية: بيحصل كل سنة

تجددت أزمة نفوق الأسماك، بعدد من المزارع السمكية ببحيرة المنزلة، فيما أرجع مسؤولون بهيئة الثروة السمكية في دمياط، أن سبب نفوق الأسماك هو تلوث مياه البحيرة ذاتها، مشيرين لعدم صحة ما يردده البعض من نفوق كميات هائلة.

وحمل السيد زكريا، صياد، هيئة الثروة السمكية سبب نفوق الأسماك، "نظرا لأن عشرات القنوات الشعاعية بين المزارع مغلقة أو بها نسبة إطماء عالية، بجانب ضيق قنوات الري والصرف بشكل لا يسمح بجريان المياه وتغييرها على النحو المطلوب.

وقال المهندس مجدي عبدالواحد، مدير عام التعاون والتأجير بهيئة الثروة السمكية في دمياط، لـ"الوطن": "قام فريق من الهيئة بالاشتراك مع الطب البيطري بتفقد الوضع على الطبيعة، وأخذ عينات من مزرعتين سمكيتين في منطقة المثلث، تم الإبلاغ عن وجود نفوق بهما، وتبين بالفعل نفوق كمية تقدر بنحو 500 كيلوجرام من الدنيس".

وأضاف: "تلك الأزمة تتكرر كل عام حيث تنفق الأسماك حينما تقل كمية المياه في البحيرة بسبب عملية الجزر، فمع انحسار مياه البحيرة يتبقى فقط الراكد منها، والذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الأمونيا، وهنا يلجأ المزارع لأخد مياه البحيرة لزيادة المياه في الأحواض، وفي ظل موجة الحر تنفق الأسماك وخاصة الموجودة في القاع لنقص نسبة الأكسجين".

وأصدر المهندس يحيى عبدالعليم، مدير هيئة الثروة السمكية، تعليمات بأخذ عينات من المزارع السمكية، وتقرر الدفع بحفرات الهيئة لتطهير وتسليك القنوات لتبديل المياه في البحيرة. كما أخذ وفد من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور علاء الدين عيسى، عينات من الأسماك لتحليلها.